Часы Gulper Shark

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Верстка одностраничника по продаже часов Gulper Shark sh105.
Использованы последний тенденции в разработке макета.
Глубокое исследование аудитории.
Полное погружение от проектировки до полноценного дизайна.
Использован:
- HTML/CSS/JS/JQuery
- Smart-Grid
- Препроцессор Stylus
- Адаптивная верстка.