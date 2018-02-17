Часы Gulper Shark

Добавлена
6 лет назад
163 просмотра
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Верстка одностраничника по продаже часов Gulper Shark sh105. 

Использованы последний тенденции в разработке макета. 

Глубокое исследование аудитории. 

Полное погружение от проектировки до полноценного дизайна.

Использован: 

- HTML/CSS/JS/JQuery 

- Smart-Grid 

- Препроцессор Stylus 

- Адаптивная верстка.

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