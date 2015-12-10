Частная пивоварня «Daviz beer»

Разработка сайта под ключ для частной пивоварни "Дэвиз Бир". Сайт разработан в флет стиле, с многоблочной главной страницей, которая подчеркиваяет основные преимущества и качества сортов пива Дэвиз. Сайт имеет адаптивный дизайн и масштабируется в диапозоне 320-1440px.
Цель проекта
- Привлечение новых покупателей
- Предоставление подробной информации о продукции
- Предоставление возможности легко найти и связатся с представителями компании
- Предоставление ценового сегмента и методов изготовления сортов пиво Дэвиз
- Предоставление общей информации о пивоварах, пиве и т.д.