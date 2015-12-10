Частная пивоварня «Daviz beer»

Разработка сайта под ключ для частной пивоварни "Дэвиз Бир". Сайт разработан в флет стиле, с многоблочной главной страницей, которая подчеркиваяет основные преимущества и качества сортов пива Дэвиз. Сайт имеет адаптивный дизайн и масштабируется в диапозоне 320-1440px.

Цель проекта

- Привлечение новых покупателей

- Предоставление подробной информации о продукции

- Предоставление возможности легко найти и связатся с представителями компании

- Предоставление ценового сегмента и методов изготовления сортов пиво Дэвиз

- Предоставление общей информации о пивоварах, пиве и т.д.