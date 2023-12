http://check01.iffsi.de

Для того щоб знайти кваліфікованого працівника не обов‘язково проводити велику кількість співбесід. На початковому етапі відбору можна відсіяти не підходящих кандидатів з допомогою електронного анкетування. Що і зробили наші клієнти і цим пришвидшили процес закриття вакансії. Користуйтесь перевагами сучасності і це допоможе Вашому бізнесу!

In order to find a qualified employee, it is not necessary to have a large number of interviews. At the initial selection stage, you can screen out unsuitable candidates through an electronic questionnaire. That’s what our clients have done to accelerate the process of closing the vacancy. Take advantage of modernity and it will help your business!