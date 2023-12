https://chervona-ruta.com

Багато легенд існує довкола червоної рути. Та ми знаємо напевно, що там можна чудово відпочити та оздоровитись! Готельний комплекс «Червона Рута» розташований в центрі гірськолижного курорту «Буковель», у мальовничому куточку Українських Карпат. Готель пропонує не тільки проживання, а й різного роду розваги - катання на квадроциклах, екскурсії, гра в пейнтбол, їзда на велосипедах, прогулянки на конях, походи в гори. Через сайт Ви можете обрати номер, який до смаку та забронювати його. Тому сміливо плануйте свій відпочинок і оздоровлення в усі пори року.

Many legends exist around red ruta. And we know for sure that there you can relax and improve your health! Hotel complex "Chervona Ruta" is located in the centre of the ski resort "Bukovel", in a picturesque corner of the Ukrainian Carpathians. The hotel offers not only living in comfort, but also all sorts of active activities - Quad Biking, trekking, paintball, Cycling, horseback riding, hiking in the mountains. Through the site you can choose the room that you like and book it. Feel free to plan your vacation and recovery at all times of the year.