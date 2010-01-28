http://www.chisto.ru

Сайт "Чистой компании", лидера по продажам моечного оборудования Karcher, пришел к нам в работу в 2004 году с уже готовым дизайном. Мы разработали логичную структуру, которая полностью соответствует поставленным задачам. Установили удобную систему администрирования inDynamic. Учли пожелания наших оптимизаторов. И вот перед вами итог нашей работы - веб-ресурс, ставший по признанию заказчика решающей для потенциальных клиентов ступенью.

Посмотрите, как наглядно при помощи технологии Flash мы донесли мысль о необходимости использования грязезащитного покрытия от компании "3М".