ЧП «Алма-Веко, Фуд»

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12 лет назад
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http://www.alma-veko.com.ua/

О сайте:

ЧП «Алма-Веко, Фуд» является торгово-производственным предприятием. Технологическая поддержка, консультирование, выезд специалиста на производство широкий спектр продуктов для мясоперерабатывающей промышленности:

- клетчатка (соевая, пшеничная),

- каррагинан,

- камеди,

- конджак,

- пищевые добавки,

- пищевая химия.

Посмотреть: http://www.alma-veko.com.ua/

Разработано: 16 Декабря, 2010

Использовано: Drupal 6, Photoshop CS3