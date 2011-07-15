ЧП «Алма-Веко, Фуд»
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Добавлена220 просмотров
12 лет назад
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О сайте:
ЧП «Алма-Веко, Фуд» является торгово-производственным предприятием. Технологическая поддержка, консультирование, выезд специалиста на производство широкий спектр продуктов для мясоперерабатывающей промышленности:
- клетчатка (соевая, пшеничная),
- каррагинан,
- камеди,
- конджак,
- пищевые добавки,
- пищевая химия.
Посмотреть: http://www.alma-veko.com.ua/
Разработано: 16 Декабря, 2010
Использовано: Drupal 6, Photoshop CS3