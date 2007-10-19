http://mongooselock.eu/

Сайт ЧП «СЕКРЕТ», занимающегося поставками дверной и оконной фурнитуры, а также дверей и окон. На сайте представлен каталог продукции, реализована система заказа, гибкая система скидок для постоянных покупателей.

Специально для сайта была разработана система управления контентом, максимально отвечающая потребностям данного сайта и позволяющая быстро и удобно добавлять и редактировать информацию, обрабатывать заказы.