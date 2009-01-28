Clifford Capital

http://www.cliffordcapital.ru

Создание сайта для крупного агентства по продаже недвижимости в таких странах как США, Франция, Италия, Швейцария, Черногория, Болгария, Кипр, Греция, Маврикий и др. Разработка удобного интерфейса в cms Joomla для внесения объектов недвижимости в каталог