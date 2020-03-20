Corporate site "Aquarius"

Веб-сайт по доставке воды в Украине (Бровары). Вода Аквариус - доочищенная питьевая вода, добывается на глубине 293 метра из артезианской скважины юрского горизонта в селе Пролиски, расположенной в лесной зоне.

Проведена разработка:

- Техническое задание;

- Подбор шаблона;

- Front-end;

- Beck-end

Использованные технологии:

Web Design, User Experience Design, User Interface Design, HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, MySQL Programming, CMF Drupal

Использованные инструменты:

Adobe Photoshop, PHP Storm, Web Storm

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