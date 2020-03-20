Corporate Website "KWS Bonus"

Сайт для партнеров с предусмотренной программой вознаграждений за покупки. KWS SAAT - это европейская независимая семейная компания, базирующаяся в Германии, которая специализируется на селекции растений и работает примерно в 70 странах. KWS является пятым по величине производителем семян в мире по объему продаж.

Проведена разработка:

- Техническое задание;

- UI/UX дизайн;

- Front-end;

- Beck-end

Использованные технологии:

Web Design, User Experience Design, User Interface Design, HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, MySQL Programming, Laravel Framework, Vue.js

Использованные инструменты:

Adobe Photoshop, PHP Storm, Web Storm

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