Corporate Website "Pay Force"

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Компания PayForce предоставляет повседневные платежные решения для клиентов под брендом бизнеса. Такой подход позволяет сфокусироваться на эффективном ведении основного бизнеса и получать дополнительный доход.
Проведена разработка:
- Техническая документация;
- Front-end;
- Beck-end
Использованные технологии:
HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, MySQL Programming, Laravel Framework, Vue.js
Использованные инструменты:
PHP Storm, Web Storm
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