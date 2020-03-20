Corporate Website "Pay Force"

Компания PayForce предоставляет повседневные платежные решения для клиентов под брендом бизнеса. Такой подход позволяет сфокусироваться на эффективном ведении основного бизнеса и получать дополнительный доход.

Проведена разработка:

- Техническая документация;

- Front-end;

- Beck-end

Использованные технологии:

HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, MySQL Programming, Laravel Framework, Vue.js

Использованные инструменты:

PHP Storm, Web Storm

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