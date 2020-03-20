Corporate Website "Smart-Venture"

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проведена разработка:
- Прототип сайта
- Проектирование дизайна (UX)
- Дизайн сайта (UI)
- Адаптивная верстка
- Разработка (CMS WordPress)
Использованные технологии:
Web Design, User Experience Design, User Interface Design, HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, WordPress, WordPress Plugin
Использованные инструменты:
Adobe Photoshop, PHP Storm
#Webdesign, #ui, #ux, #html, #css, #PHP5, #jquery, #javascript, #ajax, #Wordpress, #woocommerce, #ecommerce, #divi, #divitheme, #seo