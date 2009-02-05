http://www.cultureload.net

CultureLoad - это магазин и одновременно коммьюнити для артистов и их фанов.

Здесь вы встетите:

- музыкантов, желающих познакомить меломанов со всего мира со своим творчеством;

- представителей киноискусства, поднимающих злободневные проблемы в короткометражных лентах;

- фотографов, открывающих перед нами свой взгляд на мир;

- писателей которые познакомят с культурой своих стран.

Я начал разработку этого сайта на стадии стартапа.

Сайт разработан на PHP с использованием системы управления базами данных MySQL.

Для улучшения интерфейса пользователя использован JavaScript фреймворк Prototype.

Учитывая что даный сайт является магазином были внедрены системы элекронных платежей MoneyBookers и PayPal.

Помимо этого для конвертации видео в единый формат была автоматизирована система онлайн конвертации с помощью ffmpeg.

На этом сайте вы сможете насладиться прослушиванием онлайн радио на базе сервера IceCast.

Пока все, работа над сайтом продолжается...