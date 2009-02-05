CultureLoad
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
CultureLoad - это магазин и одновременно коммьюнити для артистов и их фанов.
Здесь вы встетите:
- музыкантов, желающих познакомить меломанов со всего мира со своим творчеством;
- представителей киноискусства, поднимающих злободневные проблемы в короткометражных лентах;
- фотографов, открывающих перед нами свой взгляд на мир;
- писателей которые познакомят с культурой своих стран.
Я начал разработку этого сайта на стадии стартапа.
Сайт разработан на PHP с использованием системы управления базами данных MySQL.
Для улучшения интерфейса пользователя использован JavaScript фреймворк Prototype.
Учитывая что даный сайт является магазином были внедрены системы элекронных платежей MoneyBookers и PayPal.
Помимо этого для конвертации видео в единый формат была автоматизирована система онлайн конвертации с помощью ffmpeg.
На этом сайте вы сможете насладиться прослушиванием онлайн радио на базе сервера IceCast.
Пока все, работа над сайтом продолжается...