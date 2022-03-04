WordPress. Полная натяжка сайта с верстки. Настройка отображения содержимого сайта организована конкретно под клиента. Для настройки и отображения полей использовались возможности плагина Advanced Custom Fields. Реализация собственного метода переключения языка сайта, без использования дополнительных плагинов для этого. Написание собственной почтовой рассылки и ее настройка под нужды клиента. Для этого использовалась технология AJAX for WordPress. Установка и настройка сайта непосредственно на хостинге клиента.