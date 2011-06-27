ДатаДата – памятные даты и юбилеи

http://datadata.ru

* Совмещение редакторского и пользовательского контента: даты, статьи и новости, поздравления, фото и видео, голосования ...

* Платные пользовательские аккаунты с доступом к системе пре- и постмодерации контента

* Элементы социальной сети: друзья и избранные даты, лента активности пользователей

* 3 месяца разработки