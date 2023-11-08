Defi Dashboard - Crypto Exchange
Сайты «под ключ»
Добавлена5 просмотров
месяц назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработан dashboard с nuxt.js и backend rest-api, на golang!
---
- Авторизация по JWT
- Создание и управление кошельком
- Канал оповещений Broadcast
- Подключена существующая биржа и обмен через rest-api
- Имеется управление профилем пользователя, а так же интерфейсом,
- Реализован поиск по текущим транзакциям-переводам на бирже!
--