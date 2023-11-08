Defi Dashboard - Crypto Exchange

Разработан dashboard с nuxt.js и backend rest-api, на golang!

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- Авторизация по JWT

- Создание и управление кошельком

- Канал оповещений Broadcast

- Подключена существующая биржа и обмен через rest-api

- Имеется управление профилем пользователя, а так же интерфейсом,

- Реализован поиск по текущим транзакциям-переводам на бирже!

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