Декор - сайт типографии полного цикла // 2020

Сайт полиграфической компании "Dekor" создан для демонстрации возможностей предприятия, которое специализируется на производстве печатной продукции: календарей, буклетов, визиток, листовок, каталогов, сувениров и рекламной атрибутики. Основная цель проекта — создать удобный ресурс с информацией о ценах, условиях сотрудничества и простыми способами связи с клиентами.

Решение: Для реализации задачи разработан современный дизайн с элементами полиграфии и дизайна, подчеркивающий профессионализм компании. На сайте представлены разделы с описанием всех услуг: от визиток и листовок до широкоформатной печати и сувениров, с таблицами цен, зависящих от формата, плотности бумаги и тиража. Указан прайс для самостоятельного расчета заказа, контакты менеджеров и дизайнеров для оперативной связи, а также информация об адресах офиса и производства. Добавлены разделы с историей компании (33 года работы), производственной базой, возможностями доставки по России, отзывами клиентов и портфолио проектов. Сайт адаптирован под все устройства и оптимизирован под SEO для повышения поисковой видимости.

https://dekor.group/