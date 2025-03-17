Деревяшкино - сайт для производителя и поставщика пиломатериалов в СПб

Сайт компании "Деревяшкино" создан для представления ассортимента пиломатериалов из хвойных пород древесины — брус, доска, вагонка, террасная доска и другие виды продукции. Основная цель проекта — создать удобный ресурс с информацией о товарах, услугах по обработке древесины (антисептирование, сушка, покраска) и упрощении процесса заказа для клиентов.

Решение: Для реализации задачи разработан современный дизайн с элементами, отражающими естественность и экологичность материалов, и логичной структурой навигации. На сайте представлен каталог с фильтром для быстрого поиска пиломатериалов по категориям, характеристикам и типу обработки. Добавлены разделы с описанием преимуществ компании: собственная пилорама, сушильные камеры, высокое качество сырья, а также информация о специальных предложениях и акциях. Внедрены страницы с историей компании, технологиями производства, условиями сотрудничества, отзывами клиентов и вакансиями. Сайт адаптирован под все устройства и оптимизирован под SEO для повышения поисковой видимости.

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