Детский психолог | Tilda

http://leshonok-psy.tilda.ws/

Платформа: Tilda (бесплатный тариф)

О личности: Лариса Лешонок – более 2 лет проводит психологические консультации для детей. Форматы взаимодействий: индивидуальные встречи, работа в группе, лекции и семинары.

Задача: описать опыт и пройденное обучение, описать направления деятельности и раскрыть Ларису как разностороннюю личность.

Выполненные задачи:

Анализ конкурентов, формирование УТП;

Разработка структуры сайта и прототипов страниц;

Создание уникального дизайна;

Наполнение контентом → вместе с Ларисой создавали текст;

без подключение сторонних сервисов, т.к. сайт на бесплатном тарифе и заявки приходят в CRM Tilda.

Лариса использует этот сайт как свою электронную визитку.