Детский психолог | Tilda

Добавлена
4 года назад
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http://leshonok-psy.tilda.ws/

Платформа: Tilda (бесплатный тариф)

О личности: Лариса Лешонок – более 2 лет проводит психологические консультации для детей. Форматы взаимодействий: индивидуальные встречи, работа в группе, лекции и семинары.

Задача: описать опыт и пройденное обучение, описать направления деятельности и раскрыть Ларису как разностороннюю личность. 

Выполненные задачи:

  • Анализ конкурентов, формирование УТП;
  • Разработка структуры сайта и прототипов страниц;
  • Создание уникального дизайна;
  • Наполнение контентом → вместе с Ларисой создавали текст;
  • без подключение сторонних сервисов, т.к. сайт на бесплатном тарифе и заявки приходят в CRM Tilda.
Что сейчас: Лариса использует этот сайт как свою электронную визитку.