Детский психолог | Tilda

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Платформа: Tilda (бесплатный тариф)
О личности: Лариса Лешонок – более 2 лет проводит психологические консультации для детей. Форматы взаимодействий: индивидуальные встречи, работа в группе, лекции и семинары.
Задача: описать опыт и пройденное обучение, описать направления деятельности и раскрыть Ларису как разностороннюю личность.
Выполненные задачи:
- Анализ конкурентов, формирование УТП;
- Разработка структуры сайта и прототипов страниц;
- Создание уникального дизайна;
- Наполнение контентом → вместе с Ларисой создавали текст;
- без подключение сторонних сервисов, т.к. сайт на бесплатном тарифе и заявки приходят в CRM Tilda.