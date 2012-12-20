Дизайн-бистро «Frilans.ru» v3.0

http://frilans.ru/

В новой реинкарнации сайт получил новый современный движок (MODx Revolution), более удобную навигацию и дизайн.

На сайте:

CMS (MODx Revolution);

новостная лента;

информация об услугах;

расширенная система тегов;

проекты;

отзывы;

формы заказов с брифами на разработку;

обратная связь;

тематические статьи.