Дизайн-бистро «Frilans.ru» v3.0

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В новой реинкарнации сайт получил новый современный движок (MODx Revolution), более удобную навигацию и дизайн.
На сайте:
CMS (MODx Revolution);
новостная лента;
информация об услугах;
расширенная система тегов;
проекты;
отзывы;
формы заказов с брифами на разработку;
обратная связь;
тематические статьи.