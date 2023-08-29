Дизайн и верстка сайт для обучающего курса JavaScript на чистом коде
Сайты «под ключ»
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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Курс от обучающей платформы «Digital» по языку программирования JavaScript разработан специально для обучения разработчиков с нуля
до уровня джуна. JavaScript - один из наиболее популярных языков программирования, который широко применяется в веб-разработке
для создания интерактивных и динамических веб-сайтов.
Сайт сверстан на чистом коде, что ускоряет загрузку сайта, реализованы нестандартные решения, данные с форм приходят сразу на почту. Дешевле и надежнее, чем Тильда