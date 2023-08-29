Дизайн и верстка сайт для обучающего курса JavaScript на чистом коде

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Курс от обучающей платформы «Digital» по языку программирования JavaScript разработан специально для обучения разработчиков с нуля до уровня джуна. JavaScript - один из наиболее популярных языков программирования, который широко применяется в веб-разработке для создания интерактивных и динамических веб-сайтов.



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