Дизайн и верстка сайт для обучающего курса JavaScript на чистом коде

Сайты «под ключ»
Добавлена
4 месяца назад
1 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ссылка на сайт

Курс от обучающей платформы «Digital» по языку программирования JavaScript разработан специально для обучения разработчиков с нуля  до уровня джуна. JavaScript - один из наиболее популярных языков программирования, который широко применяется в веб-разработке  для создания интерактивных и динамических веб-сайтов.

Сайт сверстан на чистом коде, что ускоряет загрузку сайта, реализованы нестандартные решения, данные с форм приходят сразу на почту. Дешевле и надежнее, чем Тильда