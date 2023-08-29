Дизайн и верстка сайта для юридической компании на чистом коде
Сайты «под ключ»
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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Задача заказчика заключалась в том, чтобы создать эффективный лендинг, который будет привлекать клиентов, нуждающихся в услугах по банкротству физических и юридических лиц, и убедить их выбрать нашу компанию для решения своих проблем.
Для достижения цели был создан сайт, на котором последовательно были расположены блоки с услугами компании, ее преимуществами и лучшими ведущими юристами в сфере банкротства, также были представлены отзывы счастливых клиентов, которые уже попрощались с долгами благодаря компании «Казанское бюро банкротства»