Дизайн и верстка сайта для юридической компании на чистом коде

Ссылка на сайт

Задача заказчика заключалась в том, чтобы создать эффективный лендинг, который будет привлекать клиентов, нуждающихся в услугах по банкротству физических и юридических лиц, и убедить их выбрать нашу компанию для решения своих проблем.

Для достижения цели был создан сайт, на котором последовательно были расположены блоки с услугами компании, ее преимуществами и лучшими ведущими юристами в сфере банкротства, также были представлены отзывы счастливых клиентов, которые уже попрощались с долгами благодаря компании «Казанское бюро банкротства»