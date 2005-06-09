Дизайн сайтов Taplink под "ключ"

Оформлю Taplink под ключ - стильно, удобно, с учётом всех деталей и ваших определённых целей.

Taplink может быть не просто ссылкой, а полноценным мини-сайтом с вашим фирменным стилем. На платформе можно разместить текст, баннеры, кнопки для мессенджеров, галереи, видео, формы, карты, ссылки и многое другое. Доступные функции зависят от выбранного тарифа Taplink.

Я создаю Taplink-страницы с нуля: либо адаптирую под ваш существующий стиль бренда, либо разрабатываю визуальную концепцию с нуля, отталкиваясь от ваших предпочтений и сферы деятельности.

Обратите внимание: функционал и объём работ зависят от тарифа Taplink.

О тарифах: Basic - подходит если вам нужна простая визитка с контактами.

Pro - подходит для экспертов, магазинов, специалистов и брендов, которые хотят стильную и функциональную страницу.

Business - идеально для агентств, крупных проектов (онлайн-магазинов и т.д.), франшиз, где несколько человек управляют страницей.

Нужно для заказа:

- Ссылка на вашу соцсеть или сайт

- Входные данные и/или заполненный бриф (таблица — в файле ниже): логотип, фирменные цвета, тексты, фотографии, видео, контактные данные, ссылки и т.д. (всё то, что планируется разместить в вашем Taplink)

- Открытый доступ на меня в ваш Taplink-аккаунт