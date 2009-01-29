Дизайн студия Vintage

http://vintage.com.ua

Редизайн старого сайта нашей студии. Он выполнен в стиле Винтажа - завитушки, цветочные линии и красивый закат таинственого места на земле, где деалют красивые сайты. На сайте можна увидеть ВСЕ наши работы, узнать о специфике нашей работы и о ценностях которые мы ставим себе при осуществлении проэктов.