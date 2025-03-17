Додоктор - сайт цифровой стоматологии для взрослых и детей // 2023

ДоДоктор - современная стоматологическая клиника, предлагающая услуги для всей семьи. Цель проекта: укрепление онлайн-присутствия через редизайн сайта, улучшение UX и повышение узнаваемости бренда.

Решение:

Редизайн: Создан технологичный дизайн с 3D анимацией, чистыми линиями и удобным восприятием информации.

Адаптивность: Сайт работает на всех устройствах, обеспечивая комфортное использование.

Навигация: Улучшена структура меню для быстрого доступа к разделам.

Онлайн-запись: Разработана простая система записи с выбором врача, даты и времени.

Информация: Добавлены описания услуг, профили врачей и полезные материалы для пациентов.

SEO: Оптимизированы ключевые слова, мета-теги и скорость загрузки страниц.

Результат: Увеличение количества заявок, рост времени пребывания пользователей благодаря оптимизированному контенту и UX/UI. Сайт стал более удобным и привлекательным для посетителей.

https://dodoktor.com/