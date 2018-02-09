Доктор Юхименко - лечение алкогольной зависимости

http://doctoruhimenko.ru/

Сайт Психотерапевта, который специализируется на лечении алкоголизма. В отличие от большинства подобных сайтов, я не стал писать стандартные "Выведем из запоя" и т.п. Наша целевая аудитория - это родственники клиентов. Соответственно УТП было связано не с лечением, а с нормализацией жизни и предложением помочь близким людям.

Цена - 46000 руб.

Срок - 21 день