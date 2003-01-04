Doma-dar - Строительная компания

О проекте:

Компания, специализируется на строительстве каркасных домов

в москве и московской области. А также занимается продажей готовых домов и инвестициями.

Задача:

Разработать многостраничный сайт “под ключ” для строительной компании с указанием всех услуг, каталогом готовых домов.

Что было сделано:

Проанализировала нишу, конкурентов, выделила сильные стороны и преимущества компании, на основе анализа разработала прототип, проработала стилистику, разработала и сверстала дизайн-макет, подключила каталог объектов, и онлайн калькулятор.