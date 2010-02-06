Дошкольный портал города Перми

http://permsad.ru

На Дошкольном портале города Перми есть возможность зарегистрировать ребенка на получение места в детском саду, разместить объявление об обмене мест в детских садах, обсудить на форуме вопросы дошкольного образования и многое другое.

Смотрите полное описание проекта: http://www.kaidev.ru/Pages/Project.aspx?p=dou

Система входит в комплекс решений предлагаемых Microsoft в сфере образования: http://www.microsoft.com/rus/education/partners/kaidev_preschool.aspx