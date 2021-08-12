Доска объявлений на WordPress

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создам универсальную доску объявлений, по примеру и подобию уже работающей (на фото). При создании использовалась CMS WordPress. Создано порядка 100 категорий и подкатегорий и около 130 атрибутов. Не сайте представлено 15 основных разделов, таких как Недвижимость, Транспорт, Работа, Услуги и др. Для каждого пользователя организован Личный кабинет, с необходимым функционалом. Площадка имеет хорошие возможности для монетизации, за счет продажи платных пакетов, премиум объявлений и публикации рекламных баннеров. Подключена платежная система ЯД (ИП не требуется).
Функционал:
- Размещение, редактирование, удаление объявлений
- Привязка объявлений к Google картам
- Личные сообщения
- Избранные объявления
- Жалобы на объявления
- Отзывы на объявления
- Подключение премиум пакета
- Подключение пакетов размещения объявлений по сценарию администратора (например, первые 10 бесплатных, остальные платные)
- Привязка платежной системы
- Гибкая настройка главной страницы
- Размещение рекламных баннеров
- Полностью заполненные разделы и категории (например в раздели транспорт заполнены все марки автомобилей)
Более подробно про эти и другие функции расскажу в ЛС
Нужно для заказа:
- API от Google для карт
- Яндекс кошелек для приема платежей
- ключи для рекапчи V. 2
- информация о будущей территориальной принадлежности площадки