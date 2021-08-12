Доска объявлений на WordPress

Создам универсальную доску объявлений, по примеру и подобию уже работающей (на фото). При создании использовалась CMS WordPress. Создано порядка 100 категорий и подкатегорий и около 130 атрибутов. Не сайте представлено 15 основных разделов, таких как Недвижимость, Транспорт, Работа, Услуги и др. Для каждого пользователя организован Личный кабинет, с необходимым функционалом. Площадка имеет хорошие возможности для монетизации, за счет продажи платных пакетов, премиум объявлений и публикации рекламных баннеров. Подключена платежная система ЯД (ИП не требуется).

Функционал:

- Размещение, редактирование, удаление объявлений

- Привязка объявлений к Google картам

- Личные сообщения

- Избранные объявления

- Жалобы на объявления

- Отзывы на объявления

- Подключение премиум пакета

- Подключение пакетов размещения объявлений по сценарию администратора (например, первые 10 бесплатных, остальные платные)

- Привязка платежной системы

- Гибкая настройка главной страницы

- Размещение рекламных баннеров

- Полностью заполненные разделы и категории (например в раздели транспорт заполнены все марки автомобилей)

Более подробно про эти и другие функции расскажу в ЛС

Нужно для заказа:

- API от Google для карт

- Яндекс кошелек для приема платежей

- ключи для рекапчи V. 2

- информация о будущей территориальной принадлежности площадки