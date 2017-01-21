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Доска объявлений по продаже электроники "Electronic.Deals".
Основана на универсальной CMS доски объявлений моей разработки. Отличия от базовой поставки:
- имеется возможность переключения между четырьмя национальными версиями сайта;
- настроено автонаполнение;
- отсутствует мобильная версия CMS.
Стоимость запуска "под ключ" составила 120 000 рублей.