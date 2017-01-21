Доска объявлений по продаже электроники

Добавлена
7 лет назад
174 просмотра
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Доска объявлений по продаже электроники "Electronic.Deals".

Основана на универсальной CMS доски объявлений моей разработки. Отличия от базовой поставки:

 - имеется возможность переключения между четырьмя национальными версиями сайта;

 - настроено автонаполнение;

 - отсутствует мобильная версия CMS.

Стоимость запуска "под ключ" составила 120 000 рублей.