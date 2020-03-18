Доставка еды из ресторанов. Gusto caitering

Добавлена
4 года назад
2 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перейти на сайт – www.cateringgusto.ru

Клиент 

Кейтиринг ресторанных блюд в любую точку города Санкт-Петербург.

Была проделана работа:

- Аудит, проектирование, разработка прототипов   

- Дизайн страниц(desktop, table, mobile)  

- Адаптивная верстка   

- Программирование на ModX

- Тестирование и перенос сайта на хостинг клиента