Доставка здорового питания по Москве

О проекте:

Заказчику было необходимо сделать сайт для сервиса по доставке здорового питания "Healthy Food" в Москве.

В проекте необходимо подробно раскрыть все рационы питания, показать преимущество компании. Дизайн должен быть сделан в ярких цветах, но при этом не отвлекать от главной информации.

Задача:

1. Выделить все ключевые смыслы компании.

2. Написать текст и работать прототип проекта с логичной последовательностью блоков.

3. Разработать дизайн лендинга с использованием ярких цветов.

4. Адаптировать дизайн лендинга, чтобы лендинг корректно отображался на любых устройствах.

Решение:

Был составлен прототип сайта, далее подготовлен дизайн в Figma. В дизайне используются яркие цвета и плавные геометрические фигуры.

Дизайн был перенесен на платформу Tilda. Все страницы сайта были адаптированы под мобильные устройства.

Результат:

Каждый 10 посетитель сайта оставляет свои контакты