Доставка здорового питания по Москве

О проекте:
Заказчику было необходимо сделать сайт для сервиса по доставке здорового питания "Healthy Food" в Москве.
В проекте необходимо подробно раскрыть все рационы питания, показать преимущество компании. Дизайн должен быть сделан в ярких цветах, но при этом не отвлекать от главной информации.
Задача:
1. Выделить все ключевые смыслы компании.
2. Написать текст и работать прототип проекта с логичной последовательностью блоков.
3. Разработать дизайн лендинга с использованием ярких цветов.
4. Адаптировать дизайн лендинга, чтобы лендинг корректно отображался на любых устройствах.
Решение:
Был составлен прототип сайта, далее подготовлен дизайн в Figma. В дизайне используются яркие цвета и плавные геометрические фигуры.
Дизайн был перенесен на платформу Tilda. Все страницы сайта были адаптированы под мобильные устройства.
Результат:
Каждый 10 посетитель сайта оставляет свои контакты