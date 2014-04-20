EF English First – самая большая языковая школа в России и в мире. Центры изучения английского языка EF в России – это часть мировой сети из 450 школ и офисов в 54 странах мира, где более 35 тысяч сотрудников и преподавателей ежедневно помогают в изучении английского языка студентам разных языковых уровней.