Эколайн - натяжные потолки

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Pазработка сайта-визитки "под ключ" для компании ООО Декелайн. Воронеж
Компания предлагает натяжные потолки фирм Clipso (Швеция) и Deskor (Германия).
Сайт сделан на WordPress. Простой по структуре, но в тоже время очень привлекательный и лаконичный дизайн. Работа была выполнена по заказу веб-студии VRNWEB.
Тип сайта: сайт-визитка
CMS: WordPress
Бюджет проекта: 300$
Срок разработки: 7 дней
Адрес в сети: http://ecoline36.ru/
Заказчик: Черников Сергей