Эколайн - натяжные потолки

http://ecoline36.ru/

Pазработка сайта-визитки "под ключ" для компании ООО Декелайн. Воронеж

Компания предлагает натяжные потолки фирм Clipso (Швеция) и Deskor (Германия).

Сайт сделан на WordPress. Простой по структуре, но в тоже время очень привлекательный и лаконичный дизайн. Работа была выполнена по заказу веб-студии VRNWEB.

Тип сайта: сайт-визитка

CMS: WordPress

Бюджет проекта: 300$

Срок разработки: 7 дней

Адрес в сети: http://ecoline36.ru/

Заказчик: Черников Сергей