Экстрим портал Yoltica.com

http://www.yoltica.com

Цель проекта: Попытка обобщить разрозненную информацию об известных и малоизвестных экстремальных или необычных явлениях (в мире спорта, путешествий , увлечений), рассказать, как "ЭТО ЖИВЕТ".

Содержание проекта: описание около 250 видов снаряжения; почти 1500 дисциплин с фото-иллюстрациями; словарь с более 1500 терминов; а также описание Экстремальных мест отдыха, туров, магазинов, организаций, многофукциональной фото-галереи с возможностью голосования и оценки фотографий, множество технических документов к различной экстрим-технике; а также самые последние и уникальные новости, статьи и анонсы; имеется фукциональный форум и универсальный центр личных сообщений (ЛС) для общения!

Кроме всего прочего, на проекте реализована система регистрации различных Клубов и организаций непосредственно самими пользователями, возможность участия в этих клубах и отслеживание их персональной жизни (новости, события).