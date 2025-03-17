Эланд - сайт на Tilda для официального поставщика спецтехники и тягаче

К концу 2023 года у компании осталось много нераспроданных тягачей. Заказчику нужно было быстро распродать технику через лендинг, так как до Нового года оставалось меньше месяца.

Задачи: разработать структуру, визуальную концепцию, создать сайт на Тильде и заполнить контентом.

Дизайн: Предложили два варианта: обычный лендинг с поп-апами и каталог с отдельными страницами. Выбрали каталог, так как он удобен для пользователей, улучшает SEO и позволяет настраивать рекламу на каждую страницу.

Визуальная концепция: Использовали фирменный стиль заказчика (логотип, цвета, изображения). Дизайн первых экранов главной страницы был быстро одобрен.

Структура сайта:

— Главная страница: построена на zero-блоках с CSS-кастомизацией для уникальности.

— Страницы марок: настроены через стандартные блоки Тильды, видоизменённые CSS.

Добавлены модели, характеристики и спецификации.

Результат: Сайт запустили за 10 дней. За несколько месяцев удалось распродать значительную часть оставшейся спецтехники 2023 года выпуска.

https://truckeland.ru/