Элеко. Сайт и корпоративный стиль.

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Компания ООО «ЭЛектроЭКОлогия» занимается производством и продажей электрощитового оборудования, систем аварийного включения бесперебойного питания АВР, шкафов плавного пуска электродвигателей, систем автоматизации и диспетчеризации, оборудованием для компенсации реактивной мощности (конденсаторные установки) и фильтрации гармоник.