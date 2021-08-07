Электронное СМИ - Журнал "Акционерное общество"

Полнофункциональный портал, онлайн сервис - электронное СМИ для журнала "Акционерное общество", где реализована функционал для публикации и управления большим количеством медийного контента, его продажа, работа с авторами. Система позволяет организовать удаленную работу большого количества сотрудников (участников), где каждый имеет личный кабинет и роль с необходимым уровнем доступа к функционалу.