Elite Media Group
Сайты «под ключ»
Добавлена140 просмотров
15 лет назад
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У компании Elite Media Group есть сейчас 4 основных направления и пожеланием клиента было что бы каждое направление было выделено своим цветом. Так что мы провели редизайн сайта условно сделав из одного веб сайта 4 сайта, каждый из которых подробно описывает возможности и услуги направления.