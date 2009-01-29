http://emg.net.ua

У компании Elite Media Group есть сейчас 4 основных направления и пожеланием клиента было что бы каждое направление было выделено своим цветом. Так что мы провели редизайн сайта условно сделав из одного веб сайта 4 сайта, каждый из которых подробно описывает возможности и услуги направления.