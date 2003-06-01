EnG

Добавлена
5 лет назад
50 просмотров
xtn2cIzt2OU.jpg
0Mwj4Jrtsb4.jpg
sU7MRr8l_gU.jpg
jWYSMTAo5D4.jpg
ZBtOMaFNo18.jpg
2-vJw4HP9AQ.jpg
3VOIdRFEz1A.jpg
XNVlpBZKD_U.jpg
CCtwwWUsKAs.jpg

Цель проекта :Сделать сайт(landing page) с хорошей конверсией и потоком заявок из интернета.О клиенте :У клиента уже имеется свое мобильное приложение ,но оно не так эффективно ,как сайт ,на котором больше охватов .Мобильное приложение -это лишь хорошее дополнение желающим заниматься в этой онлайн-школе .Мой клиент ,абсолютно понимая это ,решил заказать сайт .Детали и особенности работы:-анализ брифа и ЦА-написание оффера ,сжатой и понятной информации о онлайн-школе -Прототип сайта в moqups-Дизайн сайта на Тильде -Адаптирование под все устройстваРезультат : Спустя 6 дней заказчик получил сайт с продающими текстами  ,легкий в использовании и понимании. 

Tilda