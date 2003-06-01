Цель проекта :Сделать сайт(landing page) с хорошей конверсией и потоком заявок из интернета.О клиенте :У клиента уже имеется свое мобильное приложение ,но оно не так эффективно ,как сайт ,на котором больше охватов .Мобильное приложение -это лишь хорошее дополнение желающим заниматься в этой онлайн-школе .Мой клиент ,абсолютно понимая это ,решил заказать сайт .Детали и особенности работы:-анализ брифа и ЦА-написание оффера ,сжатой и понятной информации о онлайн-школе -Прототип сайта в moqups-Дизайн сайта на Тильде -Адаптирование под все устройстваРезультат : Спустя 6 дней заказчик получил сайт с продающими текстами ,легкий в использовании и понимании.