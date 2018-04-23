Evelito - Перекресток добрых дел

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка масштабируемого и высоконагружаемого проекта под ключ - Evelito. Evelito представляет из себя социальный проект, который помогает связать тех, кому нужна помощь с теми, кто хочет и может помочь. На Evelito можно предлагать не только материальную помощь, но и моральную, равно как и помощь трудом.
Основные функции:- Публикация объявлений о помощи (моральной, материальной и трудом)
- Список всех объявлений с фильтрами и разбиением по категориям
- Вертикальное масштабирование базы данных для каждой страны и города
- Мультиязычность
- Команды (аналог группам в социальных сетях)
- Личные сообщения
- Рейтинги участников
- Публикация отзыва для конкретного участника
- Возможность самому попросить о помощи
- Лента событий для конкретного участника (Timeline)
- Рейтинговая система "Надежда". Чем больше добрых дел сделано, тем больше надежды вы дали
- Отчеты о добрых делах в группах (командах) Проект разрабатывался, с целью внести некий вклад в добро, без реклам, платных услуг и любых других методов коммерциализации.