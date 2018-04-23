Evelito - Перекресток добрых дел

Разработка масштабируемого и высоконагружаемого проекта под ключ - Evelito. Evelito представляет из себя социальный проект, который помогает связать тех, кому нужна помощь с теми, кто хочет и может помочь. На Evelito можно предлагать не только материальную помощь, но и моральную, равно как и помощь трудом.

Основные функции:

- Публикация объявлений о помощи (моральной, материальной и трудом)

- Список всех объявлений с фильтрами и разбиением по категориям

- Вертикальное масштабирование базы данных для каждой страны и города

- Мультиязычность

- Команды (аналог группам в социальных сетях)

- Личные сообщения

- Рейтинги участников

- Публикация отзыва для конкретного участника

- Возможность самому попросить о помощи

- Лента событий для конкретного участника (Timeline)

- Рейтинговая система "Надежда". Чем больше добрых дел сделано, тем больше надежды вы дали

- Отчеты о добрых делах в группах (командах) Проект разрабатывался, с целью внести некий вклад в добро, без реклам, платных услуг и любых других методов коммерциализации.

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