http://eventarizaciya.com.ua

Сайт Первого Всеукраинского Фестиваля «EVENTАРИЗАЦИЯ». Церемония награждения «EVENT AWARDS 2007» станет самым ярким событием года в области event-индустрии. На ней будут определены и отмечены лучшие мероприятия года. Здесь Вы узнаете о лучших компаниях и агентствах, которые вместе создают самые яркие и незабываемые события.