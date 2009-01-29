EVENTАРИЗАЦИЯ
Сайты «под ключ»
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15 лет назад
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Сайт Первого Всеукраинского Фестиваля «EVENTАРИЗАЦИЯ». Церемония награждения «EVENT AWARDS 2007» станет самым ярким событием года в области event-индустрии. На ней будут определены и отмечены лучшие мероприятия года. Здесь Вы узнаете о лучших компаниях и агентствах, которые вместе создают самые яркие и незабываемые события.