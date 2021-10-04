EVROклининг

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Новичок в этом деле, поэтому работаю на качество и недорого :)
Какие услуги предоставляю:
- Создание сайта на Тильде
- Дизайн(главная страница, внутренние страницы, favicon)
- Подбор бесплатных фото и видео со стоков
- Одна языковая версия сайта
- Базовая SEO оптимизация
- Подключение аналитики Яндекс и Google
- Адаптация под все типы устройств
- Помощь в подключении домена
- Подключение SSL сертификата(https)
- Настройка приема заявок на один из инструментов Тильды
- Поддержка по работе сайта в течении двух недель после запуска сайта