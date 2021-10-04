EVROклининг

Новичок в этом деле, поэтому работаю на качество и недорого :)

Какие услуги предоставляю:

- Создание сайта на Тильде

- Дизайн(главная страница, внутренние страницы, favicon)

- Подбор бесплатных фото и видео со стоков

- Одна языковая версия сайта

- Базовая SEO оптимизация

- Подключение аналитики Яндекс и Google

- Адаптация под все типы устройств

- Помощь в подключении домена

- Подключение SSL сертификата(https)

- Настройка приема заявок на один из инструментов Тильды

- Поддержка по работе сайта в течении двух недель после запуска сайта