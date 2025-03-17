Факультет бизнеса - сайт для образовательной организации

В начале года в нашу digital-студию обратилась компания ЭККОН с множеством интересных задач.

Тема: онлайн и оффлайн образование. Курсы и тренинги для повышения квалификации

🎓 ЭККОН создали «Факультет бизнеса» – это площадка, где занимаются организацией мероприятий, семинаров, тренингов и конференций, как для частных лиц, так и для организаций и их сотрудников.

Ключевая цель – укрепить лидерские позиции компании на рынке образовательных услуг, создав эффективное онлайн-присутствие. Мы провели широкий анализ рынка, изучили конкурентов, а уже в феврале запустили два лендинга на стартовавшие семинары.

Параллельно провели работу над сообществом компании VK и настроили контекстную рекламу. Затем создали полноценный сайт и разработали страницы по другим направлениям курсов.

Клиенты довольны, продолжаем совместную работу 🤝

https://facultybiznec.ru/