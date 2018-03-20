Фасад, монтаж фасада

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы обладаем производственным комплексом для изготовления всевозможных конструкционных элементов алюминиевых светопрозрачных систем. Специализированное оборудование производит фрезеровку, штамповку,
склеивание элементов систем. На нашу продукцию распространяется
гарантия. Наша компания накопила большой опыт по производству таких элементов как:
- Витражи.
- Входные группы.
- Двери.
- Окна.
- Офисные перегородки.
- Балконное остекление.
- Зимние сады.
- Вентилируемые кассетные фасады.