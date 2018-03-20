Фасад, монтаж фасада

Мы обладаем производственным комплексом для изготовления всевозможных конструкционных элементов алюминиевых светопрозрачных систем. Специализированное оборудование производит фрезеровку, штамповку,

склеивание элементов систем. На нашу продукцию распространяется

гарантия. Наша компания накопила большой опыт по производству таких элементов как:

Витражи.

Входные группы.

Двери.

Окна.

Офисные перегородки.

Балконное остекление.

Зимние сады.

Вентилируемые кассетные фасады.

Благодаря моноголетнему опыту мы нашли надежных партнеров-поставщиков стоично-ригельных ситем: ALUPROF, REYNAERS. Наша компания использует только сертифицированную продукцию ведущих заводов по производству архитектурного стекла.