Fast-Bet
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Один из лучших и ведущих российских онлайн-тотализаторов. Абсолютно защищён от любых ошибочных действий пользователя/администратора/системы/мошенников, абсолютно финансово безопасен, использует многоуровневую систему, обеспечивающую сохранность денежных средств. Среди основных функций:
- моментальный приём как одиночных ставок, так и экспрессов
- неограниченные типы ставок
- Live ставки (на события в реальном времени)
- результаты: выиграл, проиграл, возврат (по форам)
- автоматическое определение результатов спортивных событий и расчёт всех вариантов ставок по системе (основная роспись и дополнительная)
- система многопользовательского взаиморезервирования при ручном (ручной и полуавтоматический варианты) подведении итогов событий для полного исключения ошибки
- разнообразные графики, статистика, выводы, виджеты событий/категорий/вариантов ставок и т.д.
- пополнение баланса пользователей (около 15 систем, включая смс, терминалы киви и карты)/вывод средств в любую платёжную систему
- массовая выплата через вебмани
- детализированная статистика (активные ставки + архив) и отчёты в личном кабинете
- отслеживание ставок
- автоматизированные бонусные акции пользователям
- автоматический парсер крупнейших ресурсов для моментального наполнения сайта десятками тысяч вариантов ставок в день; с защитными блокировками и безопасной обработкой событий; с фильтрацией от ненужных и мусорных событий
- расширенная партнёрская программа
- очень удобная и быстрая панель администрирования с простым и продвинутым функционалом
- разграничение уровней доступа в админку
- автоматический сбор спортивных новостей
- возможность в течение 1 минуты легко сменить дизайн всему сайту
- управление пользователями - редактирование/добавление/бан и т.д.
- управление рекламой, новостями, всем вообще сайтом и ещё сотней других фишек из админки
- сокращённое количество запросов к базе (2-3 на стандартной странице) - highload ready
- моментальные системы пересчёта, обслуживания базы и сервисов
- многоязычность, причём перевод осуществляется не вручную, а в автоматическом режиме по собственным (не публичным) словарям, а в случае отсутствия слов - по интеллектуальной системе транскрипции с учётом морфологических особенностей языка
Заказчик придумывал и придумывал новые фишки в сервис, а я их добавлял, поэтому с момента публикации скринов он очень сильно изменился в лучшую и удобную сторону.