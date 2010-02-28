http://fast-bet.com

Один из лучших и ведущих российских онлайн-тотализаторов. Абсолютно защищён от любых ошибочных действий пользователя/администратора/системы/мошенников, абсолютно финансово безопасен, использует многоуровневую систему, обеспечивающую сохранность денежных средств. Среди основных функций:

- моментальный приём как одиночных ставок, так и экспрессов

- неограниченные типы ставок

- Live ставки (на события в реальном времени)

- результаты: выиграл, проиграл, возврат (по форам)

- автоматическое определение результатов спортивных событий и расчёт всех вариантов ставок по системе (основная роспись и дополнительная)

- система многопользовательского взаиморезервирования при ручном (ручной и полуавтоматический варианты) подведении итогов событий для полного исключения ошибки

- разнообразные графики, статистика, выводы, виджеты событий/категорий/вариантов ставок и т.д.

- пополнение баланса пользователей (около 15 систем, включая смс, терминалы киви и карты)/вывод средств в любую платёжную систему

- массовая выплата через вебмани

- детализированная статистика (активные ставки + архив) и отчёты в личном кабинете

- отслеживание ставок

- автоматизированные бонусные акции пользователям

- автоматический парсер крупнейших ресурсов для моментального наполнения сайта десятками тысяч вариантов ставок в день; с защитными блокировками и безопасной обработкой событий; с фильтрацией от ненужных и мусорных событий

- расширенная партнёрская программа

- очень удобная и быстрая панель администрирования с простым и продвинутым функционалом

- разграничение уровней доступа в админку

- автоматический сбор спортивных новостей

- возможность в течение 1 минуты легко сменить дизайн всему сайту

- управление пользователями - редактирование/добавление/бан и т.д.

- управление рекламой, новостями, всем вообще сайтом и ещё сотней других фишек из админки

- сокращённое количество запросов к базе (2-3 на стандартной странице) - highload ready

- моментальные системы пересчёта, обслуживания базы и сервисов

- многоязычность, причём перевод осуществляется не вручную, а в автоматическом режиме по собственным (не публичным) словарям, а в случае отсутствия слов - по интеллектуальной системе транскрипции с учётом морфологических особенностей языка

Заказчик придумывал и придумывал новые фишки в сервис, а я их добавлял, поэтому с момента публикации скринов он очень сильно изменился в лучшую и удобную сторону.