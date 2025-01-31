Fast Import – сайт логистической компании
Я разработал сайт Fast Import на WordPress, выполнив полный цикл работы: от верстки до создания кастомной темы.
Моя работа в проекте:
HTML/CSS-верстка – создал адаптивную и кроссбраузерную разметку с учетом современных стандартов.
Разработка темы для WordPress – написал уникальную тему с чистым кодом, без лишних зависимостей.
Гибкие настройки – реализовал удобную панель управления контентом для администраторов.
SEO-оптимизация – настроил дружественные URL, мета-теги и микроразметку для лучшей индексации.
Производительность – оптимизировал скорость загрузки сайта и настроил кэширование.
Проект выполнен "под ключ", обеспечивая клиенту удобную платформу для ведения бизнеса без необходимости доработок.