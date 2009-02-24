Фестиваль «Звездный Берег»
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Добавлена274 просмотра
15 лет назад
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Flash-карта поселка где проходит фестиваль - http://www.weblancer.net/users/Cruiser_Group/portfolio/522105.html#item
Flash-карта будущего поселка поселка - http://www.weblancer.net/users/Cruiser_Group/portfolio/522114.html#item