Фестиваль «Звездный Берег»

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Добавлена
15 лет назад
274 просмотра
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http://www.zvezdniybereg.com

Flash-карта поселка где проходит фестиваль - http://www.weblancer.net/users/Cruiser_Group/portfolio/522105.html#item

Flash-карта будущего поселка поселка - http://www.weblancer.net/users/Cruiser_Group/portfolio/522114.html#item