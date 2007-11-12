http://www.konser-systems.de

Фирма KonSer24 GdbR была основана в 2002 году в Eppelheim и быстро превратилась в квалифицированное предприятие, занятое в области переработки отслуживших свой срок приборов из сферы информационных технологий.

В 2006 году фирма расширила свои площади и в 2007 году фирма KonSer24 GdbR стала компанией KonSer Systems OHG.