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Фирма KonSer24 GdbR была основана в 2002 году в Eppelheim и быстро превратилась в квалифицированное предприятие, занятое в области переработки отслуживших свой срок приборов из сферы информационных технологий.
В 2006 году фирма расширила свои площади и в 2007 году фирма KonSer24 GdbR стала компанией KonSer Systems OHG.