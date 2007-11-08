Фитнес-клуб «Восток-запад»

http://www.vostok-zapadfitness.ru/

В фитнес-клубе Восток-Запад каждый клиент, независимо от возраста, фигуры и физического состояния может выбрать индивидуальные и групповые оздоровительные программы, наиболее подходящие ему по духу и настроению, забыть про стресс, расслабиться и пообщаться с близкими людьми.