Фитнес-клуб «Восток-запад»

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В фитнес-клубе Восток-Запад каждый клиент, независимо от возраста, фигуры и физического состояния может выбрать индивидуальные и групповые оздоровительные программы, наиболее подходящие ему по духу и настроению, забыть про стресс, расслабиться и пообщаться с близкими людьми.